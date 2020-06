Amazon Echo Auto, in arrivo anche in Italia: Alexa sarà in macchina. Da oggi sarà disponibile l’assistente vocale sulla piattaforma di e-commerce più famosa del mondo

I dispositivi Echo di Amazon hanno conquistato la nostra casa. Non soddisfatti, ora vogliono espandersi in altri luoghi per portare l’ecosistema Alexa il più lontano possibile. Uno di quei posti in cui alcuni trascorrono molto tempo ogni giorno è la macchina. Inoltre, è il luogo ideale per il controllo vocale, poiché una minima distrazione dalla strada per guardare uno schermo può provocare un incidente. Ora, Amazon Echo Auto arriva anche in Italia per mettere Alexa in macchina e controllare tutto con la tua voce.

La famiglia di dispositivi Echo oggi ha un nuovo membro nel nostro Paese. Fino ad ora, era composto da Echo, Echo Dot, Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Studio, Echo Flex, Echo Spot ed Echo Plus. Ora, abbiamo una nuova incorporazione che è disponibile da un po’ di tempo in altri paesi e che, da oggi, 17 giugno 2020, può essere acquistata ufficialmente anche da noi al prezzo di 59,99 euro.

Amazon Echo Auto, in arrivo anche in Italia: Alexa sarà in macchina

In questo caso stiamo parlando di Echo Auto, un dispositivo per “mettere” Alexa nella nostra macchina. Echo Auto è ora disponibile su Amazon.it e per soli 59,99 euro. Secondo Eric Saarnio, vice presidente di Amazon Devices EU, “Gli utenti potranno godere delle funzionalità di Alexa durante il viaggio, come la riproduzione di musica, effettuare chiamate, partecipare a giochi compatibili con la guida, gestire i loro allarmi e promemoria e molto altro, tutto semplicemente con la voce“.

In totale, l’applicazione ha otto microfoni appositamente progettati per rispondere alle difficili condizioni acustiche dell’auto. Si collega tramite la presa di alimentazione da 12 V dell’auto o la porta USB integrata e si collega al sistema audio tramite un jack audio da 3,5 mm o Bluetooth. Come al solito, è collegato tramite l’applicazione mobile Alexa, iOS o Android.

Il suo design compatto consente di posizionarlo discretamente sul cruscotto della vettura, un luogo perfetto per ascoltare la nostra voce. Le sue dimensioni sono 85 mm x 47 mm x 13,28 millimetri e il peso di 45 grammi.

Sarà possibile riprodurre musica, controllare le notizie, trovare la stazione di servizio più vicina e altro ancora.

Ad una nostra richiesta Alexa si collegherà ad applicazioni compatibili come Google Maps, Apple Maps o Waze sul tuo telefono.

Una vera svolta per avere tutto a portata di mano, anzi di voce.

