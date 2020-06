Torna la paura del Coronavirus in Cina. Infatti sono stati registrati altri 57 casi di positività, mai così tanti dal mese di aprile.

Dopo i casi di alcuni quartieri di Pechino, tornano ad aumentare i contagi da Coronavirus in Cina. Una situazione preoccupante, che ha rimesso l’allerta tra i cittadini e soprattutto nel governo di Xi Jinping. Infatti il governo ha annunciato 57 nuovi casi di contagio da Covid-19, un vero e proprio record giornaliero. Infatti, non si registravano così tanti casi di contagio dal mese di Aprile. Ciò accresce il timore di una seconda ondata immediata.

Durante la giornata di venerdì, il governo aveva annunciato il nuovo lcokdown per i quartieri di Pechino in cui si era registrato un aumento dei casi. Una situazione, quella della capitale, che di certo preoccupa, infatti dei 57 casi della giornata di ieri, ben 36 vengono registrati proprio a Pechino. Si teme così l’emergenza di un nuovo focolaio, visto che le positività di venerdì non sono state un caso isolato. Così il governo ha deciso di chiudere anche le zone residenziali del mercato di Xinfadi.

Coronavirus, non solo Cina: l’emergenza nel resto del mondo

Ma in queste settimane la paura si sta facendo sentire soprattutto in Brasile, con il paese latinoamericano che in poco tempo è diventato il secondo al mondo per casi di contagio. Infatti il paese di Bolsonaro ha superato il Regno Unito, con 850.514 contagi (+21.704) e 42.720 morti (+892).

Sempre in America Latina seguono il Perù (220.749 e 6.308) e il Cile (167.335 e 3.101). Proprio quest ultimo paese, secondo il Ministro della Sanità Locale ha dati in continuo miglioramento, con sempre meno decessi al giorno. Superano i 20mila contagi in SudAmerica altri sei paesi: Messico, Ecuador, Colombia, Argentina, Repubblica dominicana e Panama.

Migliorano i dati anche negli Stati Uniti. Infatti secondo la John Hopkins University, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 734 decessi, un dato “incoraggiante”, visto che ancora una volta si è sotto ai mille decessi giornalieri.

Mentre invece in Russia il Coronavirus nell’intero mese di aprile ha fatto registrare 2.712 decessi, più del doppio rispetto ai dati registrati nel mese di marzo. A pubblicare i dati statistici ci ha pensato uno studio dell’agenzia pubblica Rosstat.

L.P.

