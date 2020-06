Il giornalista ed ex assessore all’Ambiente di Milano, Paolo Massari, è stato arrestato con l’accusa di stupro: la vicenda

Paolo Massari, attuale giornalista Mediaset ed ex assessore all’Ambiente di Milano, la scorsa notte è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Tutto era partito con un aperitivo con una sua vecchia conoscente al quale è seguito un invito a casa di lui vicino Porta Venezia. La vittima, ad un certo punto, è corsa seminuda e con i vestiti strappati in strada, per via Nino Bixio, invocando aiuto. Intorno alle 21:45 è stata soccorsa dalle volanti della polizia a cui ha raccontato di essere stata aggredita e poi violentata nel box dell’uomo.

E’ stata poi portata alla clinica Mangiagalli dove le è stata accertata la violenza subita. Secondo quanto riferito da La Repubblica, Massari, dopo essere stato arrestato, avrebbe parlato ai poliziotti di un rapporto consenziente. La versione, però, non è stata ritenuta credibile e per questo motivo è stato poi portato al carcere di San Vittore.

Paolo Massari accusato di violenza, non è la prima volta

Non è la prima volta che Paolo Massari, 54 anni, viene accusato di molestie sessuali e violenza. Già dieci anni fa, quando era assessore all’Ambiente di Milano, fu imputato nei confronti di una dipendente comunale e di una diplomatica norvegese.

A quel punto, l’uomo, pur dichiarandosi innocente, firmò le dimissioni. In una conferenza del giugno del 2010, tuonò: “Non sono un molestatore”. L’iter giudiziario lo vide assolto.

