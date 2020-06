Ad Ostia, due uomini di 28 e 24 anni hanno aggredito con pesanti molestie verbali un gruppi di bambine di 8 e 10 anni. Scappati dal lungomare, si sono scagliati sulla Polizia

Bruttissimo episodio avvenuto ieri pomeriggio sul lungomare di Ostia. Intorno alle ore 16:30 del 12 giugno, un algerino di 28 anni, insieme ad un italiano di 24, si è avvicinato ad un gruppo di bambine di età compresa tra gli 8 e i 10 anni. L’uomo, con il suo complice, le ha aggredite verbalmente con pesanti molestie a sfondo sessuale.

Le vittime, gridando, hanno attirato l’attenzione degli altri bagnanti, che sono subito corsi in aiuto delle bambine. Questi, una volta compreso l’accaduto, hanno accerchiato e picchiato l’algerino di 28 anni, che alla fine è riuscito a scappare in compagnia dell’amico. Immediato l’arrivo dei soccorsi, con gli agenti del Commissariato Lido di Polizia in prima linea per individuare i due colpevoli.

Ostia, aggressione agli agenti di Polizia: l’accaduto

Poco dopo le molestie sessuali al gruppo di bambine e la fuga, una volante della Polizia ha raggiunto il 28enne algerino e il complice italiano di 24 anni. Alla vista degli agenti, però, i due colpevoli hanno smesso di scappare, decidendo di aggredire sia i poliziotti che l’auto, poco prima di essere fermati ed arrestati. Portati in caserma, sono stati identificati e verranno presto giudicati dall’Autorità Giudiziaria con Rito Direttissimo.

L’uomo algerino di 28 anni dovrà rispondere di molestie sessuali, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento ai beni dello Stato e rifiuto di fornire i propri dati. Il complice di 24 anni sarà invece processato per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

