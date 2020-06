Coronavirus Usa, guarisce dopo due mesi di una degenza a trattia drammatica. Ma quando esce da un ospedale di Seattle arriva il conto

Coronavirus Usa, a Seattle un anziano paziente è guarito dopo 62 giorni di ospedale e dopo essere stato vicino alla morte. Ma Michael Flor ricorderà a lungo la sua degenza, perché ora che è uscito facendo rientro a casa, ha dovuto affrontare un altro problema non da poco. La clinica clinica Swedish Medical Center di Issaquah gli ha presentato il conto e se non gli è venuto un nuovo colpo è solo perché mancano le forze.

La vicenda è stata raccontata dal ‘Seattle Times’ che descrive un quadro sconosciuto in Italia. Qui la sanità pubblica è tutta a carico dello Stato ma negli Stati Uniti in pratica non esiste. Flor è stato ricoverato per 62 lunghissimi giorni, risultando anche uno dei primi malati di Covid-19 negli Usa. Una degenza drammatica, tanto che ad un certo punto un’infermiera ha dovuto chiamare a casa dell’uomo per fargli dare un ultimo saluto alla famiglia.

A Seattle coronavirus survivor got a $1.1 million, 181-page hospital bill. He won’t have to pay the vast majority of it but it highlights why American health care is so hard to reform, writes Danny Westneat. https://t.co/fQR9Z9BdOu — The Seattle Times (@seattletimes) June 13, 2020

Alla fine però le cure hanno avito la meglio del contagio e il 70enne si è ripreso anche se adesso la convalescenza sarà lunga. Intanto però l’ospedale non ha perso tempo presentandogli subito la parcella: 181 pagine di documento con tutte le cure. Ma soprattutto un conto da 1.222.501 dollari recapitato dopo le dimissioni.

Coronavirus Usa, almeno 100 miliardi dal Congresso per le assicurazioni



Scendendo in dettaglio, ogni giornata in terapia intensiva e in isolamento valeva 9.736 dollari per un totale. I giorni sono stati in tutto 42, per un totale di 408.912 dollari. In più altri due giorni sospeso tra la vita e la morte, costati 100mila dollari. E 29 giorni sottoposto a ventilazione meccanica per altri 82.215 dollari.

“Mi sento colpevole di essere sopravvissuto”, ha commentato amaramente l’uomo. In realtà però per sua fortuna Michael Flor ha un’assicurazione e dovrà materialmente pagare solo una piccola parte del conto. O meglio, è più facile che alla fine non pagherà nullla, grazie alle norme varate per i malati di Covid-19.

In effetti il Congresso Usa aveva già disposto uno stanziamento da 100 miliardi di dollari per coprire i costi di ospedali e compagnie di assicurazione. Proprio queste ultime hanno aggiornatodi recente le stime dei costi portandole a 500 miliardi di dollari e quindi hanno chiesto di aumentare anche gli stanziamenti federali.

Come ricorda il ‘Seattle Times’ il caso però è aperto. Perché in questi tre mesi di contagio generale, i ricoverati per altre malattie hanno continuato a pagare e se erano coperti dall’assicurazione, comunque sono statui costretti a pagare la franchigia. Quella di Flor, ad esempio, è pari a 6mila dollari. Tutti gtli altri però hanno dovuto affrontare le spese per intero.

Michael Flor oggi racconta che “i medici mi davano tutto quello che veniva loro in mente”. E si capisce dall’elenco della fattura: quasi tremila spese dettagliate, circa 50 al giorno. E va bene che il conto non comprende due settimane di convalescenza trascorse in un’altra struttura.

