Torna a tremare la Sicilia con una scossa di terremoto nelle Isole Eolie. Il sisma ha raggiunto il magnitudo 3.2 della Scala Richter: i dettagli.

Torna a tremare la terra in Sicilia, con un nuovo terremoto nelle Isole Eolie. Il sisma è avvenuto in piena notte ed è stato abbastanza potente da svegliare i cittadini isolani. Un terremoto che ha sorpreso i cittadini, che impauriti sono scesi in strada per mettersi al sicuro.

A registrare il terremoto, come sempre, ci ha pensatoto l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV) di Roma. Secondo l’Istituto il terremoto sarebbe avvenuto davanti alle coste di Filicudi. Andiamo a vedere tutti i dettagli del sisma che ha colpito la Sicilia in piena notte.

Terremoto Isole Eolie, i dettagli: intensità e feriti

Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, il sisma si sarebbe verificato intorno alle ore 03:48, ossia in piena notte. Il sismografo nazionale ha fatto registrare un’intensità di 3.2 della Scala Richter, con il terremoto che ha avuto cooridinate geografiche: 38.52 di latitudine e 14.56 di longitudine ad una profondità di circa 11 km.

A localizzare il terremoto ci ha pensato la Sala Operativa INGV-OE di Catania. Secondo le prime testimonianze, fortuntamente non ci sarebbero nè feriti nè danni agli edifici dell’Isola.

L.P.

