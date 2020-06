Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ascoltato per tre ore dal pm di Bergamo a Palazzo Chigi nell’ambito dell’inchiesta sulle zone rosse

Giornata di audizione per il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ascoltato dal pm di Bergamo Maria Cristina Rota, accompagnata dai tre sostituti Mandurino, Marchina e Gaverini, per tre ore a Palazzo Chigi. Il tema è quello delle mancata istituzione delle zona rossa a Nembro e ad Alzano Lombardo, nella provincia bergamasca. Il Premier è stato ascoltato in qualità di persona informata dei fatti e la prossima audizione riguarderà il Ministro della Salute Roberto Speranza. All’interno dell’aula anche l’altro Ministro, quello dell’Interno, Luciana Lamorgese, udita per circa due ore. Il pm di Bergamo ha già interrogato anche Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. “Rifarei tutto perché ho agito in scienza e coscienza” aveva detto ieri Conte ad alcuni cronisti sulla vicenda.

Inchiesta mancate zone rosse, interrogati Conte e i Ministri a Palazzo Chigi: la ricostruzione delle vicenda

L’inchiesta, che ha portato alle audizioni di Conte, Lamorgese e Speranza, sono volte a ricostruire la vicenda del mancato isolamento delle province bergamasche di Nembro e Alzano Lombardo all’inizio di marzo. In quei frenetici giorni, all’inizio dell’emergenza Covid-19, con centinaia di morti e l’ospedale di Bergamo che non riusciva a contenere tutti i malati. Nonostante i militari fossero pronti ad intervenire, come avvenuto nei comuni del lodigiano, l’ordinanza di istituire la zona rossa non è mai arrivata, con grandissime polemiche e accuse rimbalzate a vicenda tra il Governo e la Regione Lombardia. Le autorità giudiziarie dovranno innanzitutto accertare di chi furono le responsabilità e le ragioni, di negligenza, politiche o economiche, della mancata chiusura.

