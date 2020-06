Coppa Italia, Juventus-Milan 0-0: poche emozioni, ma un rigore sbagliato, nella semifinale di ritorno appena terminata all’Allianz Stadium

Coppa Italia, Juventus-Milan 0-0 ma tanto basta alla squdara di Sarri per staccare il biglietto della finale di Coppa Italia mercoledì prossimo.Nel deserto dell’Allianz Stadium il minuto di raccoglimento è speciale, ché prima del via insieme alle due squadre riunite a centrocampo si presentano un medico, un’infermiera e una OSS, tutti simbolo della pandemia. Poi però Juve si fa trovare subito connessa. Basta 1′ ad Alex Sandro per seminare avversari come birilli e servire un cioccolatino a Douglas Costa che calcia fuori di un metro.

Il doppio episodio che può cambiare tutto è casuale. Conti ferma Ronaldo con un gomito troppo largo. Orsato non vede, Aureliano al VAR sì e il consulto serve per assegnare un rigore corretto. Ronaldo sceglie l’angolo ma apre fin troppo il piatto centrando il palo. Meno di un minuto però e il Milan si fa ancora male da solo: Rebic con una mossa da karate Danilo. Orsato passa in un amen dal giallo al rosso ed è pure giusto

Juventus-Milan: tutti i Voti e il Tabellino della semifinale di ritorno in Coppa

Di seguito tabellino e voti e highlights della semifinale di Coppa Italia Juventus-Milan

JUVENTUS (4-3-3): Buffon 6; Danilo 6 (85′ Cuadrado sv), De Ligt 6.5, Bonucci 6, Alex Sandro 6.5; Bentancur 7, Pjanic 5 (62′ Rabiot 6), Matuidi 6.5 (62′ Khedira 5.5); Douglas Costa 6 (62′ Bernardeschi 6), Dybala 5, Cristiano Ronaldo 5.5. All. Sarri 6.5.

MILAN (4-5-1) : G. Donnarumma 6.5: Conti 5.5 (97′ Saelamaekers sv), Kjaer 6.5, Romagnoli 6.5, Calabria 5.5 )87′ Laxalt); Kessie 6 (81′ Krunic), Bennacer 5; Paquetà 5.5 (Colombo), Calhanoglu 6, Bonaventura 5.5 (52′ Leao); Rebic 3. All. Pioli 6.

AMMONITI: Pianjc (J), Khedira (J)

ESPULSO: Rebic (M)

NOTE: al 15′ Cristiano Ronaldo (J) ha fallito un rigore.