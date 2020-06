Il bollettino di giovedì 11 giugno sulla situazione Covid-19 in Italia: casi positivi quasi raddoppiati, ma in calo il numero dei morti

Sono stati da poco resi noti dalla Protezione Civile i dati del bollettino di giovedì 11 giugno sulla situazione del Covid-19 in Italia. Il numero dei contagi è in risalita, con 379 casi positivi in più rispetto a ieri, mentre i morti sono invece in diminuzione, “solo” 53 nelle ultime 24 ore. I nuovi guariti sono 1.399. Per effetto di queste statistiche le persone attualmente positive scendono a 30.637 (-1.073). Il totale dei casi nel nostro Paese salgono a 236.142, con 34.167 decessi e 171.338 guariti dall’inizio della pandemia. In continuo miglioramento anche il dato sugli ospedali: in terapia intensiva ci sono 13 pazienti in meno rispetto a ieri (236 in totale) e -189 ricoverati con sintomi (4.131).

Covid-19, il bollettino di giovedì 11 giugno: contagi in risalita in Lombardia. I dati delle singole Regioni

La risalita dei contagi in Italia è dovuta soprattutto a quella in atto in Lombardia, la Regione di gran lunga più colpita dal Covid-19. Oggi sono infatti 252 i casi positivi, contro i 99 di ieri. 42 infetti in Piemonte, 25 in Emilia-Romagna e 20 in Lazio, con 10 Regioni che non hanno registrato nessuna vittima. Zero casi in 4 territori: Sicilia, Umbria, Molise e Valle d’Aosta.

