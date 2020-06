Confusione in Camera, l’Onorevole Sgarbi si rifiuta di indossare la mascherina

Solito parapiglia alla Camera dei Deputati. Durante un’assemblea sulle modalità di ripresa delle attività didattiche nel prossimo anno scolastico gli animi si sono scaldati per una mascherina. A tenere l’assemblea è stato Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il dipartimento della Protezione civile.

Durante la discussione sulle modalità di un’ottimale ripresa delle attività didattiche è intervenuto l’Onorevole Vittorio Sgarbi e la seduta viene sospesa.

Sgarbi fa sospendere la seduta in Camera

L’Onorevole Vittorio Sgarbi, interviene durante la seduta in Camera e tuona: “Credo che la mascherina sia un ricatto. Domando al professore Miozzo se è effettivamente utile. Qualcuno dice che l’epidemia non c’è più, c’è stata ed ha portato tante vittime. Adesso sta calando e pensare alle mascherine in classe è un errore grave da parte del Governo. La verità è che la politica italiana non è capace di decidere e obbedisce a qualsiasi cosa dica il CTS“.

Forti accuse quelle dell’Onorevole Sgarbi che si è fatto portavoce di tutto – o quasi – il popolo italiano che pensa venga dato troppo margine alla medicina e poco spazio agli interessi di un Paese intero.