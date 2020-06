A più un anno dal furto, la procura dell’Aquila ha ritrovato in Abruzzo la porta rubata del Bataclan con un murale di Banksy dipinto

A fine giugno del 2018, in ricordo delle vittime degli attentati al Bataclan del 13 novembre 2015, il noto artista Banksy dipinse su una porta del locale un murale. L’opera, apprezzata da milioni di turisti a Parigi, venne rubata più di un anno fa. “Siamo indignati, l’opera di Banksy era un simbolo di raccoglimento per tutti” scrisse l’organizzazione del Bataclan stessa su Twitter.

Da quel giorno, gli organi di polizia e la magistratura francese hanno avviato una serie di indagini per individuare i colpevoli e rinvenire il lavoro di Banksy. Dopo oltre un anno di ricerche, pochi minuti fa i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica (Teramo) hanno ritrovato la porta in un casale di campagna in Abruzzo.

Banksy, la porta del Bataclan si trovava in Abruzzo: le indagini

Il 26 gennaio 2019, l’organizzazione del Bataclan denunciò il furto della porta con dipinto un murale dell’artista Banksy. Proprio pochi minuti fa, il ritrovamento in un casale di campagna in Abruzzo. A dare la notizia è stato Michele Renzo, procuratore distrettuale dell’Aquila. Con una note ufficiale, è stato Renzo stesso a comunicare l’efficacia delle indagini. “Merito delle indagini condotte dalla procura di Alba Adriatica, in collaborazione con la polizia e la magistratura francese“.

Nella giornata di domani, intorno alle ore 11, il procuratore distrettuale ha poi annunciato che ci sarà una conferenza stampa dal palazzo di Giustizia per fornire maggiori chiarimenti sull’indagine. Le perquisizioni del casale di campagna si sono rivelate fondamentali per rinvenire un pezzo d’arte molto importante, ritenuto simbolo di raccoglimento per francesi e non.

