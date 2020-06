Una vera e propria “caccia al tesoro” negli Usa, lanciata da un collezionista, ha visto un vincitore dopo 10 anni: valore stimato di un milione di dollari

Una bizzarra caccia al tesoro begli Usa, organizzata nel 2010 dal collezionista d’arte Forrest Fenn, dopo 10 anni ha trovato un vincitore. Non un gioco, come facevamo da bambini, ma una vera e propria impresa, con il palio uno scrigno d’oro, pieno di smeraldi, diamanti e oggetti antichi da un valore stimato di un milione di dollari. In 10 anni migliaia di persone si sono avventurate nelle Montagne rocciose, la vasta catena montuosa che si estende tra il Canada e gli Stati Uniti e che attraversa numerosi Stati, dal Nuovo Messico fino al Colorado. L’89enne Fenn ieri ha ricevuto una foto e dato personalmente l’annuncio suo sito internet: “La caccia al tesoro è finita, lo scrigno è stato ritrovato nel punto esatto dove lo avevo nascosto nel 2010“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Positivo al Covid-19, in quarantena scopre di avere un tesoro nascosto in casa

Usa, ritrovato lo scrigno nelle Montagne rocciose: terminata la caccia al tesoro durata 10 anni

Lo stesso collezionista d’arte ha affermato di non conoscere chi ha trovato il tesoro, spiegando di aver ricevuto un messaggio anonimo. “So che a portarlo lì è stata la poesia inserita nel mio libro” ha aggiunto Fenn, riferendosi ai versi contenuti nell’autobiografia ‘The Thrill of the chase‘ dove aveva nascosto questo segreto. Una vicenda davvero incredibile, che ha visto in tutti questi anni la partecipazione di 350mila persone alla ricerca del tesoro nascosto. Un ritrovamento tutt’altro che agevole, visto che in passato due persone avevano perso la vita, proprio attraversando le impervie zone dove si presumeva fosse nascosto questo tesoro di Fenn.

LEGGI ANCHE >>> Milano, smascherati narcotrafficanti: nascondevano i soldi nel muro