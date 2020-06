Torna a tremare la terra in Perù, con una scossa di terremoto di magnitudo 5.4 che ha fatto spaventare gli abitanti di Saramiriza e dintorni

In Sud America la terra è tornata a tremare. A pochi giorni dalle scosse registrate in Cile, anche il Perù torna a vivere l’incubo terremoto. Intorno alle ore 12:31 di oggi domenica 7 giugno, infatti, è stata registrata una scossa di magnitudo 5.4. Non ci sarebbero stati particolari danni, considerando l’entità del terremoto.

L’epicentro sarebbe Saramiriza, una piccola città sulla costa peruviana. Con una profondità stimata di circa 98.86 Km, la scossa è stata percepita anche nelle zone circostanti il paesino sul mare. La situazione, spiegano le autorità locali, è ampiamente sotto controllo.

Terremoto Perù, seconda scossa in pochi giorni

Il Perù continua a vivere la difficile situazione legata al terremoto. La scossa registrata poche ore fa nei pressi di Saramiriza, paesino marittimo nel nord del Paese, è solo l’ultima di una serie che va avanti da diverso tempo.

Proprio una settimana fa, lo scorso 31 maggio, una scossa di magnitudo 6.0 aveva colpito il territorio sudamericano nel primo mattino, interessando anche i paesi limitrofi.

