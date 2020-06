Furto notturno nell’appartamento di Diletta Leotta. Secondo quanto si apprende, i ladri hanno portato via una cassaforte piena di gioielli e orologi.

Furto in casa Leotta. La scorsa notte, come riporta Repubblica, è stato svaligiato l’appartamento milanese della conduttrice televisiva. I ladri, in base a quanto si apprende, sono entrati nell’appartamento di Corso Como forzando una finestra, al nono piano.

All’interno dell’abitazione era presente una cassaforte piena di gioielli e orologi importanti, tra cui anche qualche Rolex. L’intera cassaforte, come leggiamo dalla fonte, è stata asportata e portata via. Immediato l’arrivo della polizia, che sta già lavorando sul caso.

Leggi anche >>> Diletta Leotta, che scollatura: il décolleté fa fatica a contenersi – FOTO

Diletta Leotta: furto in casa subito dopo la ripartenza

Il furto in casa Leotta è avvenuto proprio in seguito all’annuncio, lanciato sui profili social ufficiali, del ritorno in studio per le prove di conduzione. La presentatrice, infatti, è impegnata con la trasmissione sportiva in onda sulla piattaforma televisiva Dazn.

A seguito del lockdown, la conduttrice televisiva aveva da poco annunciato quanto il ritorno al lavoro la gratificasse. Il lungo periodo di stop, come la Leotta ha annunciato sul suo profilo Instagram, le ha fatto apprezzare ancor di più il lavoro che svolge.