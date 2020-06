Nei pressi di Bologna, a San Giovanni Persicheto, un incidente ha tra due auto ha visto morire 3 ragazzi ed una bambina

Ieri sera, intorno alle 22, si è verificato un tragico incidente a San Giovanni Persicheto (Bologna). Due auto, una Peugeot 106 ed una Bmw 320, si sono scontrate quando la prima ha invaso la corsia opposta della carreggiata. Su questa a bordo c’erano un ragazzo di 21 con il fratello e l’amico, sull’altra un 51enne con la compagna e la figlia. Lo schianto, per la precisione, è avvenuto in via Crevalcore, lungo la Provinciale 568.

Purtroppo questo evento ha visto morire 4 persone: i tre presenti nella Peugeot e la bambina di 9 anni. L’uomo e la donna nella Bmw hanno riportato delle ferite. I detriti hanno colpito anche un uomo di 69 anni seduto fuori ad un bar vicino, il quale ha riportato piccoli tagli sul corpo.

Incidente Bologna, la denuncia del sindaco di San Giovanni

Oltre ai carabinieri del posto, sono accorsi anche i sanitari del 118, l’automedica e l’elisoccorso. Ora sono in corso le indagini, mentre il tratto di strada è stato chiuso al traffico. Appena saputo quanto accaduto, sono arrivati anche i familiari delle vittime insieme al sindaco Lorenzo Pellegatti. Quest’ultimo ha commentato: “E’ una tragedia. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità. Queste strade necessiterebbero di una maggiore attenzione vista l’alta percorrenza”.

