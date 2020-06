Topo morto nei fagioli, un ritrovamento davvero pazzesco che sta mandando in panico tantissime persone e consumatori in queste ore.

Con lo stile di vita a cui siamo, più o meno, abituati, andare di fretta è l’unica cosa che unisce le nostre giornate. Il lavoro, la famiglia, gli amici, lo sport, ed il costante ticchettio di un orologio che ci ricorda che siamo in ritardo. Una delle attività che è stata resa molto più veloce proprio per servire il nostro stile di vita. Ed ecco che i frigoriferi, le dispense ed i mobiletti della cucina sono diventati il posto dove stipare prodotti già a metà della preparazione, quasi pronti per essere consumati al meglio. Proprio con uno di questi prodotti, nello specifico una lattina di fagioli, c’è stato un grosso problema che sta scuotendo l’Italia. In un barattolo è stato infatti trovato un topo morto.

Topo morto nei fagioli, scoperta shock dopo aver aperto lattina – FOTO

Una donna a Padova, riporta Il Corriere di Padova, ha aperto un barattolo di fagioli per cucinarli. Ha però notato qualcosa che non andava e ha svuotato sul ripiano il contenuto della lattina. Ed ecco l’orrore. E’ stato infatti trovato il corpo, decapitato, di un topo morto che galleggiava tra i fagioli. Ora i NAS hanno requisito il barattolo e stanno compiendo delle indagini. L’azienda che ha prodotto i fagioli si trova sul suolo italiano e pertanto si stanno facendo i controlli necessari per comprendere cosa sia accaduto.

