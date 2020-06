In un matrimonio tenutosi in Giordania il padre della sposa era positivo al Coronavirus: il risultato è stato di un morto e 76 contagiati

Ad un matrimonio in Giordania, lo scorso marzo, il padre della sposa era positivo ed ha causato il contagio di 76 altri invitati ed una donna è morta. La vicenda, diventata un caso di studio, potrebbe coincidere con il “paziente zero” del paese asiatico. L’uomo, infatti, quattro giorni prima era arrivato dalla Spagna e prima di allora non c’erano contagi in Giordania.

I primi sintomi del virus, però, ha iniziato ad averli 2 giorni prima del grande evento. Nei dettagli: febbre alta, tosse e vie respiratorie ostruite. Il 15 marzo il tampone, fatto all’ospedale, ha dato esito positivo. Dopo 4 settimane altre 85 persone sono risultate positive e, di queste, 76 erano state direttamente alla festa. Metà asintomatici, l’altra presentava sintomi lievi. Solo due erano in gravi condizioni. Una donna di 80 anni con già un carcinoma mammario, ha sviluppato una grave insufficienza respiratoria e dopo 2 settimane è morta. Una ragazza incinta ha partorito ed il bambino è risultato negativo.

Coronavirus in Giordania, la vicenda diventa caso di studio alla Jordan University

Gli scienziati della Jordan University of Science and Technology hanno voluto analizzare il caso e tutti i suoi intrecci. Diversi sono i risultati saliti a galla. Il tempo medio tra l’esposizione all’infezione e l’insorgere dei sintomi è stato di 5 giorni. Al 10 aprile, meno di un mese dopo l’evento, il 24% di casi confermati della Giordania “usciva” dal matrimonio.

Il paese, comunque, è stato bloccato il 14 marzo e la città di Irbid è stata isolata. Gli studiosi, visti questi casi, hanno fatto un appello ovvero quello di invitare i paesi a bloccare ancora per del tempo grandi riunioni o eventi anche privati.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, l’ISS: “In Italia ancora focolai, pandemia non terminata”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24