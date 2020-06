Diletta Leotta show: vestitino cortissimo e gambe accavallate come si vede nella Foto appena pubblicata dalla bella catanese.

Diletta Leotta è pronta a tornare in campo. La bellissima conduttrice di DAZN, infatti, si scalda in vista della ripresa del campionato in programma il prossimo 20 giugno dopo il lungo stop a causa dell’emergenza Coronavirus. La bella catanese ha appena pubblicato una Foto, con in didascalia queste parole: “Condurre è ciò che ho sempre fatto ed amato. Tornare a farlo dopo questo lungo periodo di stop mi fa apprezzare ancora di più il mio lavoro 💙“.

Diletta Leotta, vestitino cortissimo e gambe accavallate: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Diletta Leotta indossare un vestitino cortissimo di colore turchese. La bella conduttrice siciliana ha letteralmente mandato in tilt il web con le sue gambe accavallate e con le solite curve generose e intriganti. E puntuali sono arrivati i complimenti da parte dei suoi follower che, al momento, ammontano a addirittura a 6,6 milioni. Ecco la FOTO appena pubblicata sulla pagina Instagram di Diletta Leotta:

