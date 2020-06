Si chiama Beautyligo il nuovo filtro Instagram ideato dalla modella Kasia Smutniak ed è un “Omaggio alla bellezza della diversità”.

A distanza di quasi un anno da quando Kasia Smutniak ha postato sui social la sua prima foto con la vitiligine, la modella ha voluto lanciare un forte messaggio di forza, attraverso la realizzazione di un nuovo filtro Instagram. Si chiama Beautyligo e, come fa sapere la stessa modella e attrice, si può trovare nelle stories, o nella sezione “filtri” del suo profilo.

Di cosa si tratta? Beautyligo è un filtro di bellezza che ti fa vedere come staresti con la vitiligine. Questa particolare patologia della pelle va a colpire i melanociti, causando delle macchie più chiare sulla pelle. Attraverso il suo profilo Instagram, la modella ha dichiarato di essersi messa al lavoro per la creazione del filtro, annunciandolo come vero e proprio “Omaggio alla bellezza della diversità”.

Instagram: il nuovo filtro di Kasia Smutniak

Kasia Smutniak, a distanza di un anno dalla prima foto postata, in cui metteva in mostra la vitiligine, ha spiegato le motivazioni per cui ha creato Beautyligo: “Quello della bellezza e diversità, a prescindere dalla vitiligine, è un tema che mi sta molto a cuore”. Per cui, la modella e attrice ha dichiarato: “Sarei molto felice se tutti lo provassero”.

