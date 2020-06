Amazon sbanca anche per la Champions League: dopo i match di Bundesliga, il gigante del web si assicura anche i diritti Tv della competizione internazionale. Ecco la novità.

Amazon continua a irrompere nel mondo del calcio. Dopo essersi assicurato il calcio tedesco trasmettendo una serie di match di prima, seconda e terza categoria, il gigante del web ora è pronto a fare l’esordio anche per la Champions League.

Amazon acquista i diritti Tv per la Champions

A a partire dal 2021, infatti, il gigante di Seattle trasmetterà nel territorio teutonico anche i match del martedì sera della massima competizione europea. Le gare saranno offerte gratuitamente a tutti gli abbonati ‘Prime’, proprio come già avvenendo per la Bundesliga e gli altri tornei dopo l’esordio dello scorso 18 maggio con Werder Brema e Bayer Leverkusen.

Si tratta di un investimento da 100 milioni di euro per la più grande Internet company del mondo. Un tesoretto arrivato dopo i precedenti versati per acquisire i diritti di alcune gare di tennis, di football americano e alcune gare di Premier League mandate in diretta nel finale dello scorso 2019.

Amazon, quindi, allarga sempre più gli orizzonti sul fronte sportivo e in particolare calcistico. Se questo voglia addirittura provare a fronteggiare i giganti per i diritti televisivi, al momento non è dato saperlo. Ma di certo sta facendo parlare di sé, sta proponendo ulteriori contenuti di qualità e soprattutto sta fidelizzando i vecchi clienti da una parte e attraendone dei nuovi dall’altra. Il futuro sta arrivando?