Tegola in Serie A: si ferma anche Gonzalo Higuain. Il Pipita è solo l’ultimo di una serie di acciaccati in questa fase preparatoria al campionato. Ecco i tempi di recupero.

Macerie in Serie A. A due settimane dalla ripresa del campionato italiano, questo continua a perdere prezzi pregiati causa infortuni. Così dopo Zlatan Ibrahimovic, Daniele Baselli e Sergej Milinkovic-Savic, sembrerebbe aggiungersi anche Gonzalo Higuain all’infermeria generale causa.

Juventus, si ferma Higuain in allenamento

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’argentino si è fermato quest’oggi durante la seduta pomeridiana a Vinovo. Per il 32enne si tratterebbe di un problema di natura muscolare, per il quale si sarebbe già sottoposto agli esami del caso. Si sospetta in particolare uno stiramento.

Se tale diagnosi fosse confermata, lo stop per il sudamericano sarebbe di almeno un mese in attesa di capire poi la gravità del danno. Aggiornamenti in tal senso arriveranno a breve, appena verranno emessi i verdetti radiologici.

Nel frattempo è confermato l’incubo di presidenti e dirigenti in merito agli infortuni. Il lungo stop forzato causa lockdown, dove gli atleti hanno potuto lavorare appena tra le mura domestiche, sta ora portando a un sovraccarico di energie tremendo che compromette le precarie condizioni fisiche.

E il quadro è destinato anche a peggiorare appena ci sarà il fischio d’inizio. Tra le partite ogni tre giorni, la posta in palio sempre più bollente dato il rush finale e il caldo di inizio estate, si rischia un’ecatombe nella massima divisione e non solo…