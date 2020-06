La “Nuova Iside” è un peschereccio che, lo scorso 12 maggio, è letteralmente scomparsa nel nulla, togliendo la vita a tre marinai: la ricostruzione

Un alone di mistero avvolge la “Nuova Iside“, un’imbarcazione che apparentemente è scomparsa nel nulla. A pochi chilometri da San Vito Lo Capo, vicino Palermo, tre marinai si trovavano a bordo dell’imbarcazione. Dopo le 22.33 del 12 maggio (orario dell’ultimo messaggio su WhatsApp ricevuto) il nulla. Sono stati trovati i corpi di Matteo Lo Iacono (53 anni) e di Giuseppe Lo Iacono, mentre di Vito Lo Iacono ancora nulla.

La Repubblica ha deciso di analizzare tutti gli elementi di questa misteriosa vicenda, mettendo alla luce diverse cose che non tornano. Al momento, mentre la Marina e la guardia costiera sono al lavoro per ritrovare il corpo di Vito e il relitto, si cerca di capire come possa essere avvenuto tutto questo.

Nuova Iside, il mistero della nave scomparsa

22.33 del 12 maggio, la moglie di Giuseppe Lo Iacono manda un messaggio al marito su WhatsApp e compaiono le due spunte, segno che il messaggio è stato ricevuto. Solo 20 minuti dopo, alle 22.53, la compagna di Vito Lo Iacono gli manda un messaggio, ma questa volta non viene ricevuto. Cosa è successo in questo lasso di tempo? “Anche il blue box, che doveva mandare un segnale satellitare alle 23.45, non ha dato segni di vita” ha spiegato Aldo Ruffino, avvocato della famiglia. Questo lascia pensare che la Nuova Iside sia scomparsa tra le 22.33 e le 23.45 del 12 maggio.

L’ipotesi del maltempo sembra essere da escludere, in base agli indizi raccolti. Le condizioni meteorologiche sarebbero peggiorate a metà mattinata del 13, ma dei pescatori hanno ritrovato la boa della Nuova Iside alle 6 di mattina. Le ipotesi rimangono un’onda anomala o uno scontro con un’altra imbarcazione. Per avvalorare la seconda delle due, La Repubblica ha analizzato i tragitti in mare tramite Marinetraffic, arrivando ad un’inquietante conclusione. Una petroliera sarebbe passata intorno alle 22.50 del 12 proprio dove si trovava, e avrebbe rallentato notevolmente proprio intorno a quell’ora. Il mistero si infittisce, ma la verità sembra ancora lontana.

