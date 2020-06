Il big match della Serie A Juventus-Lazio a porte aperte con i tifosi allo stadio? Il Ministero della Salute apre a questa possibilità

Dopo più di tre mesi dallo stop imposto dall’emergenza Coronavirus, il campionato di Serie A sta per tornare. La data per il nuovo inizio è stata fissata per il 20 giugno, ma gli stadi saranno ovviamente chiusi al pubblico. Ma forse, non per tutto il finale di stagione. Uno spiraglio di luce per tornare a vedere gli impianti parzialmente riempiti più avanti è arrivato direttamente dal Governo. La sottosegretaria al Ministero della Salute Sandra Zampa, parlando ieri a ‘Radio Punto Nuovo‘ ha affermato: “Non c’è mai stata nessuna preclusione, temevamo per una ripresa del calcio, ma ora ci siamo. Ora attendiamo con pazienza i dati sui contagi e vedremo se più avanti si potrà di nuovo portare la gente allo stadio“.

Serie A, spiraglio per le porte aperte: Juventus-Lazio a luglio con i tifosi allo stadio?

Secondo la sottosegretaria Zampa, dunque, non è da escludere l’ipotesi di vedere gli stadi, se non totalmente, almeno parzialmente occupati dai tifosi. “I dati vanno meglio, per ora il tema non è stato affrontato dal Comitato tecnico scientifico, non bisogna abbassare la guardia. Ma c’è una piccola speranza di riaprire al pubblico gli impianti, mi farò portavoce di questo argomento”. Il 20 luglio, a 5 giornate dal termine, è in programma all’Allianz Stadium di Torino una sfida che molto probabilmente sarà decisiva per l’assegnazione dello Scudetto, cioè il big match tra Juventus e Lazio. Zampa, stavolta al ‘Corriere dello Sport’ ha affermato che “sarebbe bello vedere la partita Scudetto disputata in uno stadio parzialmente aperto“.

