L’ex batterista dei Misfits, Joey Image, è morto all’età di 63 anni. Varie pubblicazioni, account sui social media e singoli fan rendono omaggio al batterista punk, che ha combattuto coraggiosamente il cancro dal 2016.

Image è stato il batterista dei Misfits tra il 1978 e il 1980, esordendo con il singolo “Night of the Living Dead“, e gli storici brani “Where Eagles Dare” e “Rat Fink“. Ha anche preso parte alla realizzazione dell’album “Horror Business” pubblicato nel 1979, che conteneva anche “Teenagers From Mars” e “Children in Heat” come b-side.

Addio a Joey Image: il batterista dei Misfits aveva 63 anni

Dopo aver abbandonato i Misfits, negli anni ’80 Image ha anche collaborato con altre band, spostandosi sempre tra New York e la Florida. Uno dei progetti più riusciti fu quello che lo vide collaborare con i The Whorelords. Altri gruppi ne hanno poi esaltato le qualità, come ad esempio gli Human Buffet, i The Mary Tyler Whores, i The Strap-Ons, i The Bell Ringers e i The Hollywood 77’s. L’ultima apparizione a livello professionale è stata con i The Undead, dopo il trasferimento a Los Angeles. Non aveva mai mollato la batteria fino agli ultimi anni, quando purtroppo aveva avuto gravi problemi di salute a causa di un tumore al fegato.

Nel 2017 era stato lanciato un GoFundMe per i trattamenti del cancro di Joey Image, per aiutarlo con le costose cure.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare e anche se non c’è ancora l’ufficialità sulle cause della morte, la terribile malattia ha giocato sicuramente un ruolo di primo piano.

