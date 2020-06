La Gaurdia di Finanza ha scoperto a Napoli una fabbrica abusiva di mascherine. All’interno oltre 4mila pezzi con loghi falsi.

Continuano i sequestri della Gaurdia di Finanza. Stavolta il corpo delle fiamme gialle ha colpito nel napoletano, dove è stata scoperta una nuova fabbrica di mascherine illegali. La fabbrica, situata nel quartiere Ponticelli, aveva al suo interno ben 4mila pezzi con loghi falsi. Ma non solo mascherine, infatti sono stati ritrovati anche camici e tute antivirali.

L’operazione della Guardia di Finanza non si è limitata al capoluogo campano. Infatti le fiamme gialle hanno esteso la propria operazione anche nel comune di Caserta. La prima, a Napoli, è stata condotta dal Gruppo di Frattamaggiore, che è intervenuta a Succivo (provincia di Caserta) dove ha scoperto ben 38mila pezzi fra mascherine, camici e tute antivirali, pronte per essere messe in commercio.

Durante l’operazione, i finanzieri hanno denunciato un 53enne di origini pakistane per contraffazione, ricettazione e frode in commercio. Ma non solo, per il 53enne arrivano anche le accuse di violazioni in materia ambientale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Napoli, l’operazione mascherine della GdF si estende a Caserta

Durante l’operazione di sequestro avvenuta a Succivo, i finanzieri hanno fermato anche cinque operai che lavoravano all’interno dell’azienda. A loro è imputato il mancato rispetto delle distanze anti-contagio.

Le stesse Fiamme Gialle, durante la stessa operazione, hanno sequestrato anche 1700 capi di abbigliamento contraffatti e 4.000 mascherine per bambini non sicure. Le mascherine sequestrate, inoltre, avevano immagini raffiguranti famosi personaggi di serie televisive, personaggi dei videogiochi e cartoni animati.

Durante il sequestro, le fiamme gialle hanno fatto notare che sulle mascherine mancava la certificazione obbligatoria di conformità sanitaria e delle informazioni dovute al consumatore. La certificazione doveva contenere l’indicazione della provenienza, i materiali utilizzati e le istruzioni per l’uso per evitare i contagi. Così al Centro direzionale di Napoli è stato denunciato un cittadino napoletano, di origini cinesi, per contraffazione e frode in commercio.

