Secondo alcune indiscrezioni WhatsApp potrebbe tornare a pagamento. Scopriamo cosa c’è di vero dietro al messaggio che sta girando in questi giorni.

Possiamo dire tranquillamente che il periodo di quarantena, WhatsApp è stata l’applicazione di maggior successo in circolazione. Infatti l’app di messaggistica si è sempre rinnovata, sbaragliando la concorrenza con nuovi aggiornamenti a frequenza settimanale.

Infatti in questo periodo di emergenza da Coronavirus, l’app ha portato le videochiamate a ben 50 utenti, ma non solo. Infatti si è occupata anche della versione web, lanciando il tema nero anche sul pc. Ma adesso, secondo un messaggio che sta circolando nelle ultime ore, l’applicazione potrebbe tornare a pagamento. Andiamo quindi a vedere cosa c’è di vero dietro il messaggio che sta circolando su tutte le chat dell’app.

WhatsApp torna a pagamento: cosa c’è di vero

Ma WhatsApp, durante la quarantena, ha stupito tutti non solo per i continui aggiornamenti, ma anche perchè continua a non essere a pagamento. Insomma l’app rimane sempre al top non facendo pagare nulla a chi ne usufruisce.

Nelle ultime ore però sta girando un messaggio che vedrebbe l’applicazione tornare ad avere un costo, ossia 0.89 centesimi. Fortunatamente, però, gli sviluppatori di WhatsApp hanno smentito tutto,e d il messaggio che sta circolando non è altro che una fake news. Infatti nonostante gli aggiornamenti per evitare la diffusione di catene di Sant’Antonio, continuano a girare messaggi truffaldini come questo.

WhatsApp ha infatti subito precisato che non tornerà mai più a pagamento, e che fare una mossa del genere sarebbe solamente un passo indietro. Consigliamo a tutti gli utenti che hanno ricevuto tale messaggio di eliminarlo e di non inoltrarlo, visto che in presenza di link interni aumenta il rischio di truffa.



