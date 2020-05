A causa del Covid-19 molti Paesi non hanno riaperto le frontiere agli italiani: ecco i Paesi dove potremo andare in vacanza e quelli invece vietati

Sarà un estate davvero particolare per tutta l’Europa a causa del Covid-19. Dopo un lungo periodo di lockdown i Paesi stanno cominciando a riaprire completamente le frontiere, ma non tutti. Ad essere penalizzati sono soprattutto gli italiani, che in questa fase sono considerati un po’ gli “untori” e il maggior pericolo secondo alcuni Stati. Dopo l’iniziale divieto, ora Grecia e Croazia hanno fatto un passo indietro, accettando chi proviene dall’Italia, ma solo a determinate condizioni.

Dal 3 giugno al via la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’‘Unione europea e nell’area del trattato di Schengen, oltre che in Gran Bretagna, Andorra, Monaco, San Marino e Città del Vaticano. Dalla stessa data si potrà venire o tornare in Italia, solamente per i Paesi delle aree sopra elencate, senza dover obbligatoriamente effettuare i 14 giorni di quarantena. A meno che non abbiano soggiornato, nei 14 giorni antecedenti. in Stati diversi.

Covid, riaprono le frontiere dei Paesi in Europa: dove potranno andare in vacanza gli italiani

Gli italiani che si recheranno nel Regno Unito e in Spagna, però, dovranno sottostare al periodo di 14 giorni di isolamento, deciso dai rispettivi governi. In Uk le frontiere si riaprono l’8 giugno, mentre nella penisola iberica il libero accesso potrebbe avvenire a partire da luglio. Rimane l’acerbo conflitto diplomatico con alcuni Stati come Austria, Svizzera che nonostante le timide aperture ai liberi spostamenti, hanno vietato l’ingresso agli italiani, preoccupati soprattutto della vicina Lombardia.

