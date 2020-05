Tirrenia, biglietti omaggio per medici e infermieri: l’iniziativa per gli operatori sanitari che viaggiano verso Sardegna, Sicilia, Elba e Corsica

Una bellissima iniziativa da parte del gruppo Onorato Armatori consentirà agli operatori sanitari di poter prendere traghetti gratis verso. A partire dal 15 giugno, infatti, le compagnie Moby, Tirrenia e Toremar, omaggeranno gli eroi della battaglia al coronavirus con tratte free verso le località turistiche per eccellenza.

Medici, infermieri, operatori delle pulizie, addetti alla mensa degli ospedali e volontari, potranno accedere allo sconto del 100% mostrando il proprio tesserino da lavoro.

Il biglietto sarà valido fino al termine del 2020 e includerà le seguenti destinazioni: Sardegna, Sicilia, Elba (isole toscane) e Corsica.

Tirrenia, biglietti omaggio per medici e infermieri: l’iniziativa

L’amministratore delegato di Tirrenia, Moby e Toremar, Achille Onorato, ha voluto sottolineare la propria soddisfazione per la bella iniziativa.

“Siamo orgogliosi di aver dato una mano alla Protezione Civile durante la fase più critica della pandemia. Oggi siamo felici di poter ripagare in piccola parte gli sforzi compiuti da medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari. Vogliamo dire un mare di grazie a chi ha rischiato la vita per noi e per i nostri cari. Saremo orgogliosi di averli a bordo come nostri ospiti”.

