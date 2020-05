Secondo l’ultima decisione, i cittadini di Slovenia, Ungheria, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Germania potranno entrare in Croazia liberamente. Il premier ha affermato che la decisione di riaprire i confini è arrivata sulla scia del successo della Croazia nella lotta contro il coronavirus.

Dall’inizio dell’epidemia, la Croazia ha registrato un totale di 2.244 casi e 101 decessi per Covid-19. Ora dopo il lockdown è il momento di guardare avanti e pensare anche alla stagione turistica, settore fondamentale per l’economia locale. Tra i Paesi che potranno recarsi nei Balcani non figura però l’Italia. Il timore dei contagi ancora alti in Lombardia e in alcune parti del Nord Italia, sembrano aver influenzato la scelta.