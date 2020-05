Prezzo carburanti, è in arrivo un nuovo aumento dei costi medi di benzina e diesel. La ripresa delle quotazioni del petrolio porterà a risalite

Negli ultimi mesi, con il lockdown che ha bloccato ogni possibilità di spostamento, a subirne le conseguenze è stato anche il settore dei carburanti. Il prezzo è sceso ai minimi storici, con conseguenti lamentele e proteste da parte dei distributori per i costi di sussistenza troppo elevati. A distanza di qualche settimana, con l’allentamento di molte misure restrittive, le quotazioni del petrolio sono in rialzo.

Superata soglia 30 dollari a barile, con conseguente crescita dei costi di raffinazione, sono in arrivo nuovi aumenti dei prezzi medi di benzina e diesel. La prima è salita da 1,356 a 1,366 euro al litro nella settimana chiusa il 18 aprile. Il diesel è passato da 1,247 a 1,256 euro al litro. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, nelle prossime settimane sono previsti ulteriori aumenti.

Prezzo carburanti, la denuncia dell’Unione Nazionale Consumatori: “È vergognoso”

Il prezzo dei carburanti, non appena terminata la fase di lockdown, è tornato a salire. Superata soglia 30 dollari al barile, le prossime settimane saranno indicative per capire fino a quanto arriveranno i costi medi di benzina e diesel. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha denunciato ciò che sta accadendo. “È vergognoso! Non appena finito il lockdown, i prezzi sono tornati a salire” spiega Dona: “Fino a qualche settimana fa, eravamo in caduta libera“.

Una situazione inaccettabile secondo l’Unc, che aggiunge: “Facile far scendere i costi quando tutti sono a casa, dal 18 maggio è iniziata la risalita“. Per il momento, l’aumento è ancora minimo. Si parla di circa 1 centesimo in più al litro. “Su un pieno da 50 litri di benzina o diesel si parla già di un aggravo di 50 centesimi” calcola Dona: “E nelle prossime settimane i costi sono destinati a salire ancora“.

