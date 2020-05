Continua a cambniare il meteo in Italia, con l’arrivo di un fronte freddo. Avremo quindi un ponte del 2 giugno segnato da temporali e grandinate.

Ci avviamo a vivere un ponte del 2 giugno diverso dal solito. Infatti questi giorni di festa saranno caratterizzati da un meteo segnato da un fronte freddo in arrivo, che porterà temporali e grandinate sparsi sulla penisola. La situazione meteorologica inizierà a cambiare già da sabato 30 maggio quando un fronte instabile, proveniente dall’Europa orientale, provocherà una forte instabilità su gran parte delle regioni.

Con l’arrivo della fase perturbata, le regioni maggiormente colpite saranno quelle del Centro Sud e dell’arco alpino, con tanta pioggia in arrivo su entrambi i settori. Inoltre nel weekend le piogge avranno un effetto negativo anche sulle temperature che registreranno un netto calo, arrivando a registrare addirittura valori sotto la media stagionale. L’arrivo delle correnti fredde durerà fino a lunedì 1 giugno, quando inizieremo ad avere maggiori schiarite. Andiamo adesso a vedere che meteo ci aspetta nella giornata odierna.

Meteo, fronte freddo in arrivo: primi rovesci e callo di temperature

L’alta pressione è pronta ad abbandonare momentaneamente la nostra penisola, per dare spazio alle correnti fredde provenienti dall’Europa Orientale. Da qui sarà dato il via ad una fase molto perturbata, con le piogge che inizieranno a colpire il Centro Italia, per poi diffondersi nelle prossime giornate su tutto il Sud. Andiamo quindi a vedere che giornata ci aspetta, analizzando settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia, il sole sarà disturbato da un aumento delle nuvolosità. Infatti in tardo pomeriggio, ma specialmente la sera, arriveranno sulle regioni di NordEst i primi acquazzoni che inizieranno a colpire il Settentrione. Con l’aumento della nuvolosità diminuiranno le temperature, con massime che andranno dai 24 ai 28 gradi.

La situazione apparirà più critica sulle regioni del Centro Italia. Infatti anche qui avremo un aumento della nuvolosità ed un meteo dalla spiccata variabilità, ma non solo. Infatti durante la serata inizieranno ad arrivare i primi acquazzoni sull’Emilia Romagna. Le temperature risulteranno in diminuzione anche qui, con massime che oscilleranno tra i 23 ed i 28 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo sole prevalente al mattino. Con l’arrivo del pomeriggio, invece , le prime piogge toccheranno le vette appenniniche ed avremo un aumento della nuvolosità su gran parte delle regioni. In serata arriveranno le prime precipitazioni anche sulla Calabria. Qui le temperature risulteranno ancora stazionarie, con massime tra i 21 ed i 25 gradi.

L.P.

