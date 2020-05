Il bollettino quotidiano pubblicato dalla Protezione Civile sui dati del Covid-19 in Italia: positivi sotto quota 50 mila, in calo i morti

E’ stato pubblicato pochi minuti fa dalla Protezione Civile il bollettino del 28 maggio con tutti i numeri del Covid-19 in Italia. I nuovi casi positivi sono 593, mentre i morti sono 70, in diminuzione rispetto a ieri. Boom di guariti, che nelle ultime 24 ore sono stati 3.503. Scendono sotto quota 50mila il totale delle persone attualmente positive, visto che a oggi sono diventate 47.986 (-2.980). Con questi nuovi dati il totale dei contagiati nel nostro Paese dall’inizio della pandemia sono 231.732, mentre quello delle vittime è di 33.142, con 150.604 guariti. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, oggi ci sono meno di 500 persone in terapia intensiva, 489 (-16 rispetto a ieri), mentre i pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono attualmente 7.379, 350 in meno.

Covid-19, il bollettino del 28 maggio: i dati delle singole Regioni

Dei 593 nuovi casi positivi di oggi in tutta Italia, 382 arrivano dalla Lombardia (il 65%), dove sta scoppiando una polemica per una presunta stima a ribasso dei tamponi positivi. Risalgono i contagi in Emilia-Romagna (74), il Piemonte fa registrare 58 casi, il Veneto 12, il Lazio 21. Nessun caso, invece, in Basilicata, Calabria, Umbria e Sardegna, 1 solo caso nelle Marche, 4 in Campania e Toscana. In generale in tutto il centro-sud il virus ormai da settimane ha smesso di circolare.

