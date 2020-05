Coronavirus, Danimarca ha inventato un robot che somministra i tamponi ai pazienti per delle ricerche di positivi e ammalati.

Il COVID-19 ha cambiato completamente il mondo come lo conoscevamo. Tantissime persone sono morte e la situazione attuale è complicata ancora in tanti punti della Terra. Per questo si sta lavorando sempre di più per cercare di portare avanti la tecnologia ad un livello successivo, alla ricerca di progressi per la lotta alla malattia originaria di Wuhan.

Oggi in Danimarca c’è stato un nuovo progresso tecnologico che potrebbe rimodernare per sempre la battaglia ed il modo di stare in prima linea per contrastare l’infezione da coronavirus. L’Università di Copenaghen ha oggi creato un nuovo modo di combattere e prevenire il contagio, andando a rinforzare in modo incredibile le difese dei sanitari e dei medici che sono davanti a tutti nella lotta al virus.

Coronavirus, Danimarca crea robot che fa tamponi – VIDEO

L’Università della Danimarca ha da poco introdotto dei modelli di robot che sono stati programmati per fare i tamponi alle persone. L’automa riesce a mantenere e somministrare il tampone ad una persona, per poi posizionare il campione in un luogo dove verrà esaminato.

Il braccio del robot è fatto di materiale composito, creato con una stampante 3D. Ad ogni tampone somministrato, il braccio viene sostituito per motivi di igiene e di sicurezza. In questo modo il personale non deve interagire con persone che potrebbero essere infette ed evitare che la malattia si diffonda senza controllo. Di seguito il video.

