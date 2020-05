Nella giornata di ieri, la Croce Rossa ha fatto partite più di 7mila di chiamate dallo 065510. L’appello di Rocca: “Non è una truffa, è per i test sierologici”

Da ieri lunedì 25 maggio, il Ministero della Salute ha fatto partire l’indagine sierologica per capire l’andamento del Coronavirus in Italia. I test, portati avanti dalla Croce Rossa, saranno effettuati su un campione di 150mila persone selezionate. Nella giornata di ieri, sono stati effettuati i primi prelievi tra Liguria, Basilicata, Trento e Bolzano. Da domani si partirà anche a Roma.

Per contattare i 150mila selezionati, i volontari della Croce Rossa stanno utilizzando il numero telefonico 065510. Secondo quanto riferito dal presidente Francesco Rocca, però, il 60% del totale si sarebbe mostrato titubante, non rispondendo o riattaccando subito dopo. “Se vi chiama questo numero, rispondete! Non si tratta di una truffa o di uno stalker” ha spiegato Rocca con un appello: “Ma della Croce Rossa che vi invita ad un prelievo per aiutare l’indagine“.

Croce Rossa, i dati dei test: effettuati 7mila prelievi

È partita ufficialmente l’indagine sierologica del Ministero della Salute, portata avanti dalla Croce Rossa. A seguito delle chiamate da parte dei volontari col numero 065510, molti dei selezionati si sono mostrati titubanti. Il presidente Francesco Rocca ha lanciato un appello, invitando le persone a rispondere in quanto non si tratta di truffe. Tra le persone contattate ieri, solamente il 25% ha accettato di sottoporsi al test, mentre il 15% si è preso del tempo per valutare e il 60% ha chiesto di essere ricontattato in un secondo momento.

Facendo un bilancio per regioni, gli abitanti delle Marche e della Sardegna sono quelli che hanno accolto più volentieri la richiesta della Croce Rossa. Esito positivo anche in Umbria e in Lombardia, mentre la Campania e la Sicilia sono risultati i territori maggiormente dubbiosi sulla veridicità della chiamata. Nei prossimi giorni, i volontari continueranno a contattare le persone selezionate dal numero 065510.

