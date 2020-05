Il coronavirus non è una minaccia per l’estinzione. Lo assicura un esperto in materia, il dottor Toby Ord, il quale spiega perché il Covid-19 non è una minaccia assoluta per l’essere umano.

Il coronavirus è una grossa minaccia per l’umanità, ma non a tal punto da portare a una potenziale estinzione della specie. Ad assicurarlo è un esperto dell’argomento, ovvero il filosofo Toby Ord, autore del saggio “The precipice. Exixtential risk and the future of humanity”.

Il coronavirus non è un rischio per l’estinzione

Come spiegato in un’intervista a La Repubblica, ci sono delle considerazioni da fare per quanto riguarda un’apocalittica cancellazione della vita come la intendiamo: “Io distinguo i rischi in tre grandi categorie. La prima è quella dei “rischi naturali”, come l’asteroide che 65 milioni di anni fa spazzò via i dinosauri, o le eruzioni di supervulcani, o tempeste di raggi gamma sul nostro pianeta, o le pandemie naturali”.

Oltre ai rischi naturali, poi, ci sono quelle artificiali divisibili in due sottocategorie: “Poi ci sono i “rischi antropogenici”, come ad esempio il riscaldamento globale, o una guerra con armi nucleari. E infine i “rischi emergenti”, come quelli delle armi biologiche, o dei danni che potrebbe farci un’intelligenza artificiale non allineata ai valori umani”.

Perché il Covid-19 non sarebbe una minaccia totale

Ma il rischio di estinzione per le cause naturali, tipo una pandemia globale, è assolutamente basso secondo il dottor Ord: “In questi casi ipotizzo che la probabilità di estinzione sia minima: 1 su 10.000. Sono arrivato a questa stima pensando che abbiamo a che fare con questo stesso tipo di rischi sin dalla comparsa dell’Homo sapiens, che, a giudicare dai fossili, in molti stimano sia avvenuta circa 200.000 anni fa. Ovvero 2000 secoli”.

E considerando questi numeri, la statistica e la matematica imporrebbero tale riflessione: “Se per ognuno di questi secoli il rischio di estinzione avesse superato l’1%, la continua partecipazione a questa elettrizzante “lotteria” non ci avrebbe consentito di sopravvivere per 2000 secoli. Per questo è lecito supporre un rischio inferiore di uno o due ordini, come ad esempio 1/10.000”.

Davanti ci sarebbe ancora tanto tempo per l’umanità. Tantissimo. “Il nostro pianeta rimarrà abitabile per almeno 500 milioni di anni – anzi, probabilmente un miliardo – prima di diventare troppo caldo per effetto del Sole. Non abbiamo ancora, nel senso più assoluto, raggiunto l’apice dell’umanità. Io credo che non siamo nemmeno arrivati a un quinto della nostra strada complessiva”, riferisce l’esperto.

