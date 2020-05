Il centrocampista, in vista del prossimo calciomercato, è pronto ad andare alla Juventus: a rivelarlo è l’agente del calciatore

L’agente di Jorginho, Joao Santos, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha rivelato che il suo assistito potrebbe ritornare in Italia nel prossimo futuro. Da diversi mesi, del resto, si parla di un possibile approdo alla Juventus. Pjanic, infatti, è ai ferri corti con la società e Sarri avrebbe fatto il nome del suo pupillo per sostituirlo.

Il bosniaco, già contattato da diversi club, dovrebbe partire per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. L’italo-brasiliano, invece, è stato valutato 60 milioni di euro dai dirigenti Blues. Questi due affari non vedono molti ostacoli all’orizzonte, ma non è mai detta l’ultima parola. Nei prossimi mesi, di sicuro, si avranno importanti sviluppi in merito.

Calciomercato Juventus, via Higuain: due club su di lui

Che la Juventus abbia messo Higuain alla porta è ormai risaputo, ma fino ad ora erano praticamente inesistenti gli interessamenti da parte dei club per lui. Ora, secondo quanto riferito dagli inglesi del Sunday Express, ad averlo messo nel mirino sarebbero Newcastle e Wolverhampton. Non sarà, probabilmente, molto difficile trattare con la Juventus che è disposta a liberarsi di lui anche a costo zero. Complessa invece la questione legata all’ingaggio del calciatore che è molto elevato.

Diversi sono gli attaccanti messi nel mirino dal direttore sportivo Fabio Paratici. In primis piacciono Kane del Tottenham e Mbappé del Paris Saint–Germain, ma entrambe le operazioni vanno oltre i 200 milioni di euro. Meno costosa l’operazione che porterebbe a Timo Werner del Lipsia, il quale viene valutato 80 milioni di euro. L’ultimo obiettivo, in ordine di importanza, si chiama Raul Jimenez e gioca nel Wolverhampton. Il suo costo è di 50 milioni di euro.

