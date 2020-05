Nuova importante novità per Whatsapp: ora è possibile integrare al suo interno “Messenger Rooms” per effettuare video-chiamate fino a 50 persone.

Whatspp lancia un’importante novità: l’integrazione, al suo interno, di “Messenger Rooms”, l’applicazione che permette di effettuare video-chiamate fino a un totale di 50 perone. Come riporta Libero Tecnologia, Whatsapp, che già ha lanciato la novità sulla versione beta, è pronta al debutto anche nella versione ufficiale.

Quella dell’integrazione di Messenger Rooms al suo interno è un’ulteriore importante novità lanciata da Whatsapp. Infatti, come ricorda Libero Tecnologia, il colosso della messaggistica aveva lanciato qualche tempo fa un aggiornamento in grado di allargare l’utenza delle video-chiamate: da 4 a 8 persone. Ora, con quest’ultima novità, si potranno effettuare video-chiamate fino a 50 persone.

Whatsapp è pronta a integrare Messenger Rooms

Vediamo, nel dettaglio, come poter utilizzare Messenger Rooms all’interno di Whatsapp e poter dunque effettuare video-chiamate fino a 50 persone. Come riporta Libero Tecnologia, creare una “stanza” all’interno di Whatsapp è molto semplice. Basterà infatti entrare all’interno della “scheda chiamate” e premere sull’opzione “Crea una stanza”. Ma c’è anche un altro semplice modo per creare una “rooms”.

Come leggiamo dalla fonte, infatti, per fare video-chiamate “allargate”, si potrà anche accedere a una chat singola o di gruppo e premere il tasto per “allegare”. Da qui si può scegliere e selezionare “Stanza”.

Non solo: c’è una terza via, semplice quanto le prime due: se si è già all’interno di una chat singola o di gruppo, basterà premere sull’icona della cornetta e selezionare, semplicemente, “Crea una stanza”.

Da qui, sarà l’applicazione stessa ad informarvi sul funzionamento e da lì basterà scegliere, come riporta Libero Tecnologia, “Continua su Messenger”. Come leggiamo dalla fonte, per effettuare video-chiamate attraverso la “Room”, sarà necessario aggiornare le app di Messenger e di Whatsapp all’ultima versione.

