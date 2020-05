In Australia, una clinica veterinaria ha salvato un raro esemplare di opossum dorato. La particolarità è la sua somiglianza col Pokémon Pikachu

Nel mondo ci sono milioni di fan e appassionati dei Pokémon, le simpatiche creature immaginarie simili ad animali che hanno dato il via ad una serie di videogiochi, figurine e cartoni animati entrati nell’immaginario popolare. Tra questi esemplari, ce ne sono alcuni che sono rimasti più di altri nel cuore dei fan. Stiamo parlando dei vari starter (tra cui Charmender o Bulbasaur), dei Pokémon leggendari e del compagno di sempre di Ash, il protagonista della saga: Pikachu.

A Boronia Veterinary Clinic, una clinica veterinaria australiana vicino Melborune, alcuni dottori si sono imbattuti in uno strano esemplare di opossum dorato. Dalle prime immagini emerse sul web, è parsa a tutti palese la sua somiglianza incredibile con Pikachu. La storia sta facendo il giro del web, destando stupore in tantissime persone.

Australia, l’opossum che ricorda Pikachu

Incredibile ma vero. Alla Boronia Veterinary Clinic di Melbourne, alcuni dottori hanno trovato un esemplare di opossum che è la copia perfetta di Pikachu, il Pokémon più amato dai fan della saga. La femminuccia, rimasta orfana, è stata identificata come tricosuro volpino, ossia un esemplare dalla colorazione dorata (che si discosta dal tradizionale marrancino).

Ma per quale motivo questo possum differisce dagli altri? Secondo quanto spiegato dai veterinari, l’effetto sarebbe dovuto a un livello più basso di melanina, ossia ciò che solitamente conferisce il colore tradizionale all’animale. Il piccolo sosia di Pikachu non è però l’unico esemplare in vita con questa particolarità. Soprattutto nel nord dell’Australia esistono altri tricosauri volpini dal pelo dorato.

