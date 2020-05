Fase 2: insegnanti e personale scolastico in piazza domani, 23 maggio, per chiedere la riapertura della scuola, in continuità, a settembre.

Fase 2, tema scuola: domani, 23 maggio, a Napoli e in molte altre città italiane, il Comitato “Priorità alla scuola” scenderà in piazza con insegnanti e personale scolastico. Le richieste, come riporta l’agenzia di informazione Ansa, è la riapertura delle scuole, in presenza, a partire da settembre.

Come leggiamo dalla fonte, il Comitato sostiene che a settembre, quando dunque si sarà giunti ai sei mesi dalla chiusura delle scuole “non si potrà più parlare di emergenza”. La didattica a distanza, tiene a precisare il Comitato, non può essere proposta come soluzione per il nuovo anno scolastico 2020-2021. Per questo motivo, domani, 23 maggio, il Comitato, insieme a insegnanti, genitori, studenti e personale scolastico, si ritroverà in piazza a manifestare.

Fase 2, scuola: insegnanti in piazza per riapertura

Come riporta Ansa, l’appuntamento è per domani, sabato 23 maggio, a Napoli, alle ore 15:30 in Piazza Dante. Ma le richieste del Comitato non si fermano a Piazza Dante. Le richieste attraverseranno anche altre città italiane, con diverse organizzazioni.

Ciò che viene esplicitamente richiesto al Ministero dell’Istruzione è la presenza nelle scuole di più insegnanti. Questo dovrà passare attraverso l’assunzione dei numerosi precari: sia tra gli insegnanti, sia nel personale Ata. Già una lettera, come leggiamo dalla fonte, è stata inviata lo scorso 18 aprile alla ministra Lucia Azzolina. Questa lettera, con la sottoscrizione di circa 85 mila firme, in base a quanto si apprende, non ha ricevuto risposta alcuna.

Inoltre, come leggiamo dalla fonte, il Comitato si è espresso circa gli ultimi decreti del Governo e le ultime dichiarazioni in materia scolastica, definendo poco chiare le modalità di riapertura a settembre.

La manifestazione di domani, tiene a precisare il Comitato, si svolgerà in totale sicurezza, con l’utilizzo di mascherine protettive e il mantenimento delle dovute distanze di sicurezza.

