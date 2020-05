WhatsApp, arriva la sfida di Google: pronta la chat aperta a tutti. La nuova applicazione consentirà di inviare SMS “intelligenti” tramite la tecnologia RCS

La strategia di messaggistica di Google continua a stupire. Tutti coloro che lavorano sugli strumenti di comunicazione della Big G sono stati recentemente riuniti in un unico team unificato, per ottenere un grande risultato in futuro. E’ stato annunciato un altro passo sulla strada per eliminare definitivamente i vecchi Hangouts. Gli utenti di G Suite sono ora in grado di vedere le loro classiche conversazioni su un’unica piattaforma di Google Chat, quindi tutto racchiuso in un unico posto.

Fino ad ora, è possibile che gli utenti aziendali usassero Google Chat per parlare con i membri della propria organizzazione, mentre dovevano usare gli Hangout classici per parlare con altri contatti. Queste vecchie conversazioni ora appariranno in Google Chat insieme a quelle interne, quindi non è più necessario utilizzare due app per lo stesso scopo. Il lancio è iniziato ieri, ma potrebbero essere necessarie alcune settimane per raggiungere tutti.

Inoltre, sarà presto possibile per gli utenti di Google inviare messaggi ad altri utenti di G Suite al di fuori della propria organizzazione a partire dal 26 maggio. Chiunque non sia nella tua azienda avrà un’etichetta “Esterna” accanto al suo nome nell’interfaccia utente di Google Chat, per evitare di creare confusione. Si potrà aggiungere eventuali contatti alle chat di gruppo purché designati come “Esterni“.

Mentre queste notizie sono rilevanti solo per gli utenti business in questo momento, è il primo passo corretto da parte di Google per sbarazzarsi di Hangouts per sempre. In una mossa probabilmente accelerata dalla pandemia di Coronavirus, Google Meet è ora disponibile a tutti , quindi Google Chat dovrebbe essere il prossimo.

Una strategia che poterà il colosso di Mountain View a competere a tutti gli effetti con WhatsApp per accaparrarsi la fetta più grande del mercato mondiale. Una nuova applicazione di messaggistica intelligente che seppellirà definitivamente l’utilizzo degli SMS.

