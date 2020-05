Frosinone, cadavere trovato in un carrello della spesa: la ricostruzione di quanto accaduto in queste ore nel comune di Ceccano.

Orrore a Ceccano, comune di poco più di 20mila abitanti in provincia di Frosinone nel Lazio. Il cadavere di un uomo – secondo quanto riferito da ‘Sky Tg 24’ – sarebbe stato trovato infatti all’interno di un carrello della spesa nel parcheggio di un supermercato. Ad accorgersi del ritrovamento sarebbe stato un cliente che, da lontano, avrebbe visto un braccio sporco di sangue che penzolava proprio dal carrello. Non è ancora nota l’identità della vittima, mentre in questi istanti sarebbero in corso i rilievi del caso per fare ulteriore chiarezza su quanto accaduto a Ceccano.

