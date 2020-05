Tra i sensori delle fotocamere del nuovo smartphone One Plus 8 Pro, ce n’è uno in grado di vedere attraverso oggetti e…vestiti! La società ha disattivato, al momento, questo sensore.

La società produttrice dello smartphone One Plus 8 Pro ha annunciato, come riporta DDay, che, per il momento, disattiverà il sensore della fotocamera in gradi di vedere attraverso gli oggetti. Il motivo, come leggiamo dalla fonte, risiede proprio nel fatto che uno dei sensori delle fotocamere riesce ad attraversare alcuni oggetti, ma anche alcuni tipi di tessuti.

Da quanto si apprende, questo tipo di funzionalità è legata alla presenza di un sensore, da 5 MP dedicato a quella che viene chiamata la “Color Filter Camera”. Questo particolare sensore utilizza la sensibilità alla luce infrarossa per effettuare questo tipo di scatti.

One Plus Pro 8: disattivato il sensore della fotocamera

Oltre alla possibilità di “oltrepassare” alcuni oggetti, il sensore legato alla fotocamera è in grado di attraversare anche alcuni tipi di tessuti. Come riporta DDay, questa particolare funzionalità, se da una parte ha suscitato divertimento e curiosità, dall’altra ha scatenato una sorta di preoccupazione tra gli utenti. Le preoccupazioni sono infatti legate all’uso “spropositato” che si sarebbe potuto fare della camera.

Diversi utenti, su Twitter hanno postato alcuni esperimenti legati proprio alle funzionalità della fotocamera dello smartphone.

Ad ogni modo, come leggiamo dalla fonte, la società produttrice dello smartphone ha annunciato che, momentaneamente, disattiverà il sensore di questa fotocamera. La società ha inoltre dichiarato che, chiaramente, l’intento non era quello di creare una fotocamera in grado di oltrepassare i vestiti delle persone. Attraverso un aggiornamento software, il sensore sarà disattivato dagli smartphone.

