Jay-Z, rapper americano dalla fama internazionale ha acquisito un big della Juve nella sua scuderia

L’annuncio arriva su Instagram dalla Roc Nation Sports, agenzia di management di Jay-Z. Il rapper americano di fama internazionale ha già diversi giocatori tra le sue fila: Lukaku, De Bruyne, Witsel. Lunga la lista di tanti altri sportivi appartenenti all’agenzia, dal baseball al rugby, passando per basket e calcio, nelle categorie maschili e femminili.

La Roc Nation Sports era molto vicina ad un altro big della Juventus, ma soltanto uno è stato accolto nella loro agenzia.

Jay-Z diventa l’agente di un big della Juve

“La nostra famiglia calcistica mondiale continua a crescere. Benvenuto al centrocampista fantasista italiano”. Così arriva l’annuncio su Instagram del matrimonio tra Federico Bernardeschi, attualmente in forza alla Juventus e l’agenzia di Jay-Z.

26 anni, prelevato dalla Fiorentina per 40 milioni nel 2017. Attualmente Federico Bernardeschi conta 18 presente in questo campionato, con 3 ammonizioni e nessuna rete. Ammontano a 140 le presenze in Serie A, tra Fiorentina e Juventus ed a 20 i gol e 19 gli assist.