Ai margini di una riunione alla Casa Bianca, il presidente degli Usa Donald Trump ha definito il primato nei contagi da Coronavirus un onore

L’emergenza Coronavirus negli Usa continua ad essere un problema molto serio, e i numeri ne sono la conferma. Primato sia come numero di contagi che di decessi, davanti a Russia e Brasile. Nonostante la situazione sia critica e la fine sembra ancora lontanissima, il presidente Donald Trump continua a non essere troppo preoccupato.

Ai margini della prima riunione col gabinetto alla Casa Bianca dallo scoppio della pandemia, Trump ha commentato brevemente la situazione in Brasile, peggiorata inesorabilmente nelle ultime settimane. “Noi abbiamo molti più casi che nel resto del mondo, ma lo considero un onore” spiega il presidente degli Usa, che specifica: “Vuol dire che stiamo lavorando bene e facciamo molti più tamponi rispetto agli altri Paesi, è un gran merito“.

Coronavirus Usa, le parole di Trump e i numeri della crisi

Gli Usa continuano a detenere il primato come numero di contagi e decessi causati dal Coronavirus. La situazione non sembra voler migliorare, nonostante le misure di sicurezza imposte dal governo a stelle e strisce. Il presidente Donald Trump ha definito questa situazione un onore, sottolineando l’ottimo lavoro per quanto riguarda il numero dei tamponi a cui vengono sottoposti quotidianamente i cittadini americani.

Secondo quanto riportato dal Centers for Disease Control, negli Usa sono stati effettuati ad oggi ben 12,6 milioni di tamponi, motivo per cui i numeri sono così alti. I dati della Johns Hopkins University riportano oltre 1 milione e mezzo di contagiati e quasi 92mila decessi dallo scoppio della pandemia.

