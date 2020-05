La nuova settimana proseguirà con un tempo instabile, il quale porterà con sé non poche piogge: le previsioni meteo dei prossimi giorni

Un ciclone in movimento dalla Sardegna verso le regioni del Centro porterà all’Italia un tempo molto instabile, soprattutto al pomeriggio, con piogge, temporali ed addirittura grandine. Questo accadrà per lo più al Nord, su alcune regioni del Centro come la Toscana e sulle Isole. Al Sud nubi generali e qualche pioggia, ma di scarsa intensità, in regioni come Calabria, Basilicata e Puglia settentrionale. In serata prevista una lieve schiarita su tutte le regioni d’Italia. Le temperature fanno registrare un lieve calo su tutto il territorio nazionale. Venti e mari generalmente mossi o molto mossi.

Vista la situazione di oggi martedì 19 maggio, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato allerta gialla per le sguenti regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Toscana ed Umbria.

Meteo, previsioni di mercoledì 20 maggio

Un centro di bassa pressione entro domani raggiungerà il nostro Paese. Si prevede, infatti, ancora instabilità sull’Emilia Romagna e la Toscana poi, al pomeriggio, la situazione peggiorerà anche su gran parte del Centro e del Nord. Altrove sarà soleggiato. Per quel che riguarda Sud ed Isole, sarà una giornata per la gran parte coperta da nuvole ma con tempo asciutto, fatto salvo per la Basilicata che sarà invasa da qualche debole piovasco. Piogge sparse anche sulla Sicilia. Altro leggero ‘taglio’ alle temperature massime.

Temperature minime e massime

Ancona 15/23

Aosta 13/24

Bari 17/22

Bologna 16/20

Bolzano 18/22

Cagliari 16/19

Campobasso 10/24

Catanzaro 15/24

Firenze 16/21

Genova 17/19

L’Aquila 12/22

Milano 17/23

Napoli 16/24

Palermo 17/24

Perugia 16/23

Potenza 10/17

Roma 15/24

Torino 9/22

Trento 17/23

Trieste 16/25

Venezia 18/24

