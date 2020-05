Latina, bracciante malmenato dal padrone: aveva chiesto una mascherina. L’uomo si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Terracina con lesioni gravi e ha denunciato l’accaduto

Un increscioso fatto di cronaca arriva da Latina. Secondo quanto riportato dalle colonne di Repubblica, un lavoratore dei campi è stato malmenato dall’imprenditore agricolo per aver chiesto una mascherina protettiva. Nelle campagne laziali, l’uomo di 33 anni, originario dell’India, ha avuto una colluttazione con il proprio padrone dopo aver domandato a quest’ultimo la possibilità di avere in dotazione un dispositivo di sicurezza per il volto.

Una richiesta più che legittima viste le condizioni in cui i braccianti si trovano a dover lavorare, con il costante rischio di essere contagiati dal virus.

Il pestaggio è stato confermato dall’ospedale di Terracina dove l’uomo di origine indiana si è recato al Pronto Soccorso. Lesioni superficiali e alcune fratture, questa la diagnosi dei medici.

Ancor più assurdo il motivo che ha portato alla reazione sconsiderata dell’imprenditore agricolo per cui l’uomo lavorava. Semplicemente la richiesta di una mascherina per proteggersi dal rischio del Covid-19.

Dopo L’aggressione il 33enne è stato buttato dentro un canale di scolo dei campi in cui stava lavorando. Una vicenda orribile che riporta alla luce il tema del caporalato e del lavoro agricolo, una delle grosse piaghe del nostro paese.

Le indagini degli investigatori che hanno ricostruito la vicenda, hanno portato all’arresto del padrone, residente a Terracina. Insieme a lui è stato accusato anche il figlio ventenne per complicità ed è stato sottoposto all’obbligo di firma in commissariato. L’accusa è di lesioni personali aggravate. I due erano incensurati.

