centri estiviI centri estivi sono pronti a ripartire. Lo riferisce Elena Bonetti, ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, nel corso di un’intervista a Il Gazzettino. “Abbiamo dato le indicazioni e stanziato 185 milioni di euro, l’investimento più alto in questo settore nella storia della Repubblica”, dice orgogliosa la politica.

Centri estivi, via a giugno

La data indicata e consigliata è il prossimo 15 giugno, ma ora sarà a discrezione dei singoli territori decidere quando e se riaprire: “Ora sta alle Regioni decidere se anticiparne o posticiparne l’avvio, rispetto alla data del 15 giugno, in base al loro andamento epidemiologico”, aggiunge l’insegnante.

Ma l’ideale – a suo avviso – sarebbe ripartire quanto prima. “Penso che in generale la filosofia da seguire sia quella di aprire il prima possibile, compatibilmente con la capacità di organizzare il servizio secondo criteri di tutela della sicurezza dei singoli bambini e della collettività, perché far ripartire il contagio arrecherebbe un grave danno a tutti”, riferisce Bonetti.

Ma al contempo vanno considerate anche due situazioni importanti. Ovvero i genitori che sono già tornati a lavorare, con difficoltà organizzative per la presenza dei bimbi a casa, e la necessità di socializzare di quest’ultimi dopo mesi rinchiusi tra le mura domestiche.

Servirà ancora tempo invece per nidi e scuole dell’infanzia. “Finora non c’è il benestare del Comitato tecnico-scientifico, ma stiamo lavorando per poter creare le condizioni perché sia possibile riaprirli”, conclude la Bonetti.