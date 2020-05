Fase 2: il Sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ha espresso tutto il suo dissenso nei confronti di chi non rispetta le regole.

Fase 2: il Sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ha lanciato un forte messaggio di dissenso su Facebook, nei confronti di tutti quelli che hanno scambiato la fase 2 per ‘Fare quello che si vuole e chissenefrega delle regole’, per usare le parole del Sindaco. Nel suo messaggio, Pizzarotti ha voluto mettere in luce le enormi difficoltà di questi ultimi periodi e gli sforzi per superarli. “Siamo giunti a questo punto, mettendo in conto un prezzo pesante per tutti”.

Il messaggio del Sindaco, accompagnato da due foto che rendono più chiara la situazione, è un vero e proprio sfogo, attraverso il quale Pizzarotti spinge tutti a rispettare le regole: Tutti – scrive il sindaco in caratteri maiuscoli – devono rispettare queste semplici regole”. Le regole a cui fa riferimento Pizzarotti sono quelle vigenti in tutto il Paese: divieto di assembramenti, obbligo di mascherine e rispetto delle distanze di sicurezza.

Fase 2: il messaggio del Sindaco di Parma

Tutti i cittadini devono mettersi in testa che “fase 2” non significa fare ciò che si vuole. Attraverso queste parole, il Sindaco Pizzarotti riprende tutti i cittadini che hanno deciso di non rispettare le regole. Il Sindaco ha inoltre dichiarato di non essere intenzionato a “fare il sindaco che redarguisce”, ma allo stesso tempo non è nemmeno intenzionato a mettere in pericolo la salute dei cittadini.

Pizzarotti ha fatto sapere, tramite il messaggio, che già da domani tornerà a girare per il centro, al fine di controllare la situazione. Se dovessero verificarsi situazioni analoghe (riferimento alle foto del post), le misure torneranno stringenti.

