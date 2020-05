Bundesliga, si riparte: dove vedere le partite del weekend del campionato tedesco che promette come sempre gol e spettacolo.

Dopo più di 2 mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus, si riaccendono i riflettori sul calcio e in particolare sulla Bundesliga. Nel weekend, infatti, si disputano le gare della 26esima giornata del campionato tedesco con tutti gli appassionati di calcio che potranno finalmente rivedere una partita. Sono diverse le gare di cartello, ma su tutte spicca sicuramente il derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04, in programma oggi pomeriggio alle ore 15:30. La capolista Bayern Monaco, invece, scenderà in campo domani per la delicata trasferta sul campo dell’Union Berlino. Procediamo, però, con ordine e proviamo a capire dove verranno trasmesse le gare della Bundesliga di questo weekend.

LEGGI ANCHE >>> Mertens via dal Napoli: scambio di documenti con un’altra big italiana

Bundesliga, dove guardare le gare del weekend

Ecco, dunque, il programma delle partite del campionato tedesco che verranno trasmesse in tv con relativo canale:

sabato ore 15:30: Diretta Goal (Bundesliga) – SKY SPORT UNO (diretta)

(Bundesliga) – SKY SPORT UNO (diretta) ore 15:30: Borussia Dortmund-Schalke 04 – SKY SPORT FOOTBALL

– SKY SPORT FOOTBALL ore 18:30: Eintracht Francoforte- Borussia Moenchengladbach – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

– SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL domenica ore 15:30: 15.30 Colonia-Mainz – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

– SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL domenica ore 18:00: Union Berlino-Bayern Monaco – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Bundesliga, la dura critica di Reus: “Non siamo topi da laboratorio”