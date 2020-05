La terra trema forte e continuamente negli Stati Uniti, dove quest’oggi sono state rilevate 5 scosse di magnitudo superiore a 4.5

La Terra continua a tremare. Vittima gli Stati Uniti, in particolar modo gli stati della California e del Nevada che non hanno un attimo di tregua. C’è stato un susseguirsi di pesanti scosse di terremoto a partire dalle 13:03 con una scossa in Nevada di magnitudo 6,5. Circa 15 minuti dopo due scosse di seguito: una di 4,6 nello stato della California e una di 4,9 nel Nevada.

Forti scosse di terremoto negli Stati Uniti

Alle prime tre scosse di terremoto, molto vicine e molto forti se ne sono poi aggiunte altre tre. Da 4,5 a 5,1 di magnitudo, l’ultima scossa si è verificata alle 14:00. Non risultano notizie di danni a persone o cose, tanta preoccupazione per gli americani che prontamente hanno diffuso la notizia sui social.